Карлос Алькарас впервые станет 4-й ракеткой мира в обновлённом рейтинге АТР

Благодаря выходу в финал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Умаге (Хорватия), испанский теннисист Карлос Алькарас в рейтинге WTA, который обновится в понедельник, 1 августа, впервые в карьере поднимется на четвёртую строчку.

Как финалист Алькарас на 35 очков опередит греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который пропускает турниры текущей недели. Если Алькарас выиграет титул, его преимущество над Циципасом увеличится ещё на 100 очков.

В финале грунтового турнира в Умаге Алькарас встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют два итальянца: второй сеяный Янник Синнер и Франко Агаменоне, начавший соревнования с квалификации. Этот матч состоится сегодня позднее.