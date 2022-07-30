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Синнер стал соперником Алькараса в финале турнира в Умаге

Синнер стал соперником Алькараса в финале турнира в Умаге
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В полуфинале второй сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Франко Агаменоне, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Синнер ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Агаменоне не выполнил ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За титул турнира в Умаге Синнер сыграет с первой ракеткой турнира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Отметим, что Алькарас защищает титул на турнире в Умаге. В 2021 году в финале Карлос нанёс поражение французу Ришару Гаске — 6:2, 6:2.

Умаг. 1/2 финала
30 июля 2022, суббота. 21:55 МСК
Франко Агаменоне
136
Италия
Франко Агаменоне
Ф. Агаменоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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