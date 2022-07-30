Синнер стал соперником Алькараса в финале турнира в Умаге
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия). В полуфинале второй сеяный Синнер нанёс поражение соотечественнику Франко Агаменоне, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Синнер ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Агаменоне не выполнил ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За титул турнира в Умаге Синнер сыграет с первой ракеткой турнира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Отметим, что Алькарас защищает титул на турнире в Умаге. В 2021 году в финале Карлос нанёс поражение французу Ришару Гаске — 6:2, 6:2.
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