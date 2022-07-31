Карлос Алькарас: было бы потрясающе одержать победу в моём 100-м матче

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия).

В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Защищать завоёванный в прошлом году титул Карлос будет в матче с другим итальянцем Янником Синнером. Для испанца это будет сотый матч АТР-тура.

«Невероятно снова быть здесь в финале. Мне нравится играть здесь, в Умаге, и я очень доволен сегодняшней победой.

Моя лодыжка не в полном порядке. Посмотрим сегодня вечером или завтра утром, но уверен, что буду готов к финалу.

Было бы потрясающе одержать победу в моём 100-м матче и, конечно, прекрасно стать №4 в понедельник. Для меня это здорово, но сейчас я просто сосредоточен на финале», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР-тура.