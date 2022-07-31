Карлос Алькарас: было бы потрясающе одержать победу в моём 100-м матче

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия).
В полуфинальном матче первый сеяный Алькарас нанёс поражение итальянцу Джулио Цеппьери, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Защищать завоёванный в прошлом году титул Карлос будет в матче с другим итальянцем Янником Синнером. Для испанца это будет сотый матч АТР-тура.
«Невероятно снова быть здесь в финале. Мне нравится играть здесь, в Умаге, и я очень доволен сегодняшней победой.
Моя лодыжка не в полном порядке. Посмотрим сегодня вечером или завтра утром, но уверен, что буду готов к финалу.
Было бы потрясающе одержать победу в моём 100-м матче и, конечно, прекрасно стать №4 в понедельник. Для меня это здорово, но сейчас я просто сосредоточен на финале», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР-тура.
- 31 июля 2022
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04
-
12:04
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16
- 29 июля 2022
-
23:31
-
22:54
-
22:44
-
21:54
-
21:40
-
21:22