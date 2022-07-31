Янник Синнер: финал с Алькарасом будет очень тяжёлым. Все ждали этого матча

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над соотечественником Франко Агаменоне, начавшем соревнования с квалификации (6:1, 6:3), и выходе в финал грунтового турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), где ему будет противостоять испанец Карлос Алькарас.

«Финал будет очень тяжёлым. Все ждали этого матча. Сегодня я играл довольно неплохо. Карлос также играет хорошо. Постараюсь показать хороший теннис. Но если хочу победить, мне нужно поднять свой уровень, поэтому постараюсь подготовиться наилучшим образом».

Сегодня я старался хорошо играть в важные моменты и в начале сетов. Очень рад быть в финале. Умаг — особое место для меня. Здесь я выиграл один из первых матчей на уровне АТР-тура. Так что мне очень нравится играть здесь», — приводит слова Синнера пресс-служба АТР-тура.