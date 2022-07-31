Анастасия Потапова прокомментировала выход в финал турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

Напомним, в полуфинальном матче Потапова (7) обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:0.

«Во втором сете я стала увереннее. В первом я чуть больше нервничала, возможно, слишком много думала о финале и всём остальном. Во втором – просто старалась играть так свободно, как мне хотелось», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

Также Анастасия поделилась ожиданиями от решающего матча за титул, в котором она сразится с чешкой Мари Боузковой (8).

«Я не сомневаюсь, что она будет очень уверена в себе, потому что играет дома… Но в то же время такие матчи всегда тяжёлые. Я просто буду наслаждаться, потому что не каждый день играешь в финале», — отметила россиянка.