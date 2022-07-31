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«На 98% это неправда». Эмма Радукану — о том, что читает о себе в Интернете

«На 98% это неправда». Эмма Радукану — о том, что читает о себе в Интернете
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Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как воспринимает публикации СМИ и медиаресурсов о себе.

«Если честно, большую часть времени я ничего не читаю, но, когда мне что-то попадается, это на 98% неправда», — приводит слова 19-летней Радукану Evening Standard.

Также британка рассказала об особенностях своего характера.

«Я бы сказала, что я чрезмерная перфекционистка. Иногда это сводит с ума. Конечно, это отличная черта характера, потому что без неё я бы вряд ли добилась таких результатов, без этого стремления и желания стать лучше. Но в то же время перфекционизм может разрушать тебя, потому что ты никогда не будешь довольна, всегда будешь жаловаться или находить какие-то изъяны.

Думаю, ещё одна черта моего характера – это то, что иногда я очень люблю побыть одна. Мне нравится общаться с людьми. Но в то же время нравится, когда у меня есть своё собственное пространство. И да, мне нужно научиться лучше отвечать на сообщения», — сказала Эмма.

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