«На 98% это неправда». Эмма Радукану — о том, что читает о себе в Интернете

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как воспринимает публикации СМИ и медиаресурсов о себе.
«Если честно, большую часть времени я ничего не читаю, но, когда мне что-то попадается, это на 98% неправда», — приводит слова 19-летней Радукану Evening Standard.
Также британка рассказала об особенностях своего характера.
«Я бы сказала, что я чрезмерная перфекционистка. Иногда это сводит с ума. Конечно, это отличная черта характера, потому что без неё я бы вряд ли добилась таких результатов, без этого стремления и желания стать лучше. Но в то же время перфекционизм может разрушать тебя, потому что ты никогда не будешь довольна, всегда будешь жаловаться или находить какие-то изъяны.
Думаю, ещё одна черта моего характера – это то, что иногда я очень люблю побыть одна. Мне нравится общаться с людьми. Но в то же время нравится, когда у меня есть своё собственное пространство. И да, мне нужно научиться лучше отвечать на сообщения», — сказала Эмма.
- 31 июля 2022
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04
-
12:04
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:17
-
10:03
-
09:41
-
09:35
-
00:16