Анастасия Потапова — Мари Боузкова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Праге

Сегодня, 31 июля, определится чемпионка турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В борьбе за титул сойдутся россиянка Анастасия Потапова (7) и чешка Мари Боузкова (8). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Мари Боузкова в финале турнира в Праге.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Боузковой. Чешка выиграла у россиянки этой весной в финальном раунде квалификации турнира категории WTA-1000 в Майами (США) — 6:3, 3:6, 6:4.
Отметим, что для 21-летней Потаповой это второй финал на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финале обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову.
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