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Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение в финале турнира WTA-250 в Праге

Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение в финале турнира WTA-250 в Праге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В финале соревнований Потапова (7) потерпела разгромное поражение от чешки Мари Боузковой (8) со счётом 0:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Боузковой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10. Потапова допустила 44 невынужденные ошибки.

Отметим, что для 21-летней Потаповой это второй финал на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финале обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову. Боузкова же завоевала дебютный в карьере титул на уровне WTA.

За выступление в Праге Потапова получит 180 рейтинговых очков и $ 19 750 призовых.

Прага. Финал
31 июля 2022, воскресенье. 14:10 МСК
Анастасия Потапова
59
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Мари Боузкова
66
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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