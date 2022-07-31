Мирра Андреева стала первой теннисисткой, которой удалось завоевать 3 титула ITF в 15 лет

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева установила историческое достижение.

Ранее Андреева стала победительницей турнира ITF категории W25 в Эль-Эспинаре (Испания). Соревнования прошли на хардовом покрытии с 25 по 31 июля. По ходу турнира Мирра не проиграла ни одного сета. Для юной россиянки этот титул стал третьим в карьере на уровне ITF. Первые два (подряд) она завоевала на грунтовом турнире W15 в Анталье (Турция) в апреле.

Мирра стала единственной теннисисткой, которой удалось в возрасте 15 лет завоевать сразу три титула ITF.

В данный момент Андреева занимает 612-ю строчку в рейтинге WTA и 12-ю позицию в юниорском рейтинге ITF.