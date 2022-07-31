Турнир в Вашингтоне пожертвует украинским детям сумму, соразмерную призовым Энди Маррея

Марк Эйн, директор турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), рассказал об инициативе, которую собирается реализовать во время текущего розыгрыша. Соревнования пройдут с 1 по 7 августа.

«Все мы в спорте были вдохновлены, когда Энди Маррей заявил, что пожертвует всё, что заработает на турнирах, в ЮНИСЕФ, чтобы оказать помощь детям на Украине. Это заставило меня задуматься. Мы тоже пожертвуем сумму, соразмерную призовым, которые Маррей заработает на нашем турнире. Мы создадим платформу для болельщиков, где они смогут следить за Энди на протяжении всего сезона», — приводит слова Эйна First Sportz.

Напомним, в начале марта трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей заявил, что все заработанные до конца года деньги с турниров будет жертвовать в поддержку детей на Украине. В первом круге Вашингтона Маррей сразится со шведом Микаэлем Имером.