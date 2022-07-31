Мари Боузкова прокомментировала победу над Потаповой в финале турнира в Праге
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Чешская теннисистка Мария Боузкова прокомментировала победу в финальном матче хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия) с россиянкой Анастасией Потаповой.
«Я мечтала выиграть свой первый титул здесь, дома. Я просто не могла быть счастливее… Это сбывшаяся мечта, и мне так понравилось играть перед домашней публикой», — приводит слова Боузковой WTA.
Напомним, в финале турнира Потапова потерпела разгромное поражение от чешки Мари Боузковой (8) со счётом 0:6, 3:6.
Для 21-летней Потаповой это второй финал на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финале обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову. Боузкова же завоевала дебютный в карьере титул на уровне WTA.
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