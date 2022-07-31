Пера — о двух победных турнирах: до турнира в Будапеште думала, как мне всё надоело

Американская теннисистка Бернарда Пера рассказала о своих мыслях до двух победных турниров кряду.

«Топ-50 был моей целью в течение довольно долгого времени. Я на грани достижения этого, а затем поставлю несколько новых целей. За неделю до турнира в Будапеште я разговаривала с Младенович о том, как мне надоело всё — хорошо играть, но не выигрывать и не подниматься выше в рейтинге», — приводит слова Перы Tennis Majors.

Напомним, Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 6:3. На следующем же грунтовом турнире в Гамбурге (Германия) она также одержала победу, обыграв в финале вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.