Потапова и Сизикова стали победительницами турнира в Праге в парном разряде
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова стали победительницами парного разряда турнира в Праге (Чехия), обыграв в финале россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову.
Потапова и Сизикова одержали победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Габуевой и Захаровой ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести. Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести возможных.
Напомним, Потапова дошла до финала этого турнира в одиночном разряде, где потерпела разгромное поражение от чешки Мари Боузковой со счётом 0:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут.
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