Каролин Гарсия — победительница грунтового турнира в Варшаве
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Французская теннисистка Каролин Гарсия одержала победу в финальном матче грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) с румынкой Аной Богдан.
Гарсия одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Богдан два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Каролин Гарсия однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных.
По пути к трофею Гарсия одолела итальянок Ясмине Паолини и Элизабетту Коччаретто, польку Игу Свёнтек, японку Мисаки Дои.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Для Гарсии это второй трофей в 2022 году, до этого она победила на соревнованиях в Бад-Хомбурге (Германия).
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