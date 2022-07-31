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Каролин Гарсия — победительница грунтового турнира в Варшаве

Каролин Гарсия — победительница грунтового турнира в Варшаве
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Французская теннисистка Каролин Гарсия одержала победу в финальном матче грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша) с румынкой Аной Богдан.

Гарсия одержала победу со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Богдан два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Каролин Гарсия однажды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных.

По пути к трофею Гарсия одолела итальянок Ясмине Паолини и Элизабетту Коччаретто, польку Игу Свёнтек, японку Мисаки Дои.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Для Гарсии это второй трофей в 2022 году, до этого она победила на соревнованиях в Бад-Хомбурге (Германия).

Варшава. Финал
31 июля 2022, воскресенье. 16:25 МСК
Каролин Гарсия
45
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Ана Богдан
108
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
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