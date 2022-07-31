Британский теннисист Энди Маррей рассказал об особенной любви к теннису и объяснил, почему не планирует завершить карьеру.

«Я люблю теннис. По сути, именно поэтому я хочу продолжать играть: потому что я люблю спорт. Есть много людей, которые чувствуют, что, возможно, мне не стоит играть. Но я люблю теннис, люблю соревноваться и чувствую, что могу стать лучше, чем сегодня. Если я достигну точки, когда почувствую, что не смогу улучшиться или что всё идёт в обратном направлении, то это может повлиять на мои дальнейшие решения», — приводит слова Маррея Washington Post.

За более чем 15-летнюю карьеру Энди Маррей дважды побеждал на Уимблдоне (2013, 2016) и однажды – на US Open (2012), также британец шесть раз проигрывал в финалах турниров «Большого шлема».