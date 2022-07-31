Британский теннисист Энди Маррей рассказал об особенной любви к теннису и объяснил, почему не планирует завершить карьеру.
«Я люблю теннис. По сути, именно поэтому я хочу продолжать играть: потому что я люблю спорт. Есть много людей, которые чувствуют, что, возможно, мне не стоит играть. Но я люблю теннис, люблю соревноваться и чувствую, что могу стать лучше, чем сегодня. Если я достигну точки, когда почувствую, что не смогу улучшиться или что всё идёт в обратном направлении, то это может повлиять на мои дальнейшие решения», — приводит слова Маррея Washington Post.
За более чем 15-летнюю карьеру Энди Маррей дважды побеждал на Уимблдоне (2013, 2016) и однажды – на US Open (2012), также британец шесть раз проигрывал в финалах турниров «Большого шлема».
- 31 июля 2022
-
19:06
-
18:37
-
17:54
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:52
-
16:21
-
15:19
-
15:03
-
13:39
-
12:18
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54
-
13:31
-
13:18
-
12:04