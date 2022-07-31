У Даниила Медведева поменялся соперник на турнире в Лос-Кабосе

У российского теннисиста, первой ракетки мира Даниила Медведева, поменялся соперник на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).

Медведев пропускает первый круг, а во втором должен был встретиться с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).

Стало известно, что итальянский теннисист Фабио Фоньини принял решение сняться с турнира, поэтому прошёл допосев. По этой причине потенциальный соперник Медведева по второму кругу Кентен Алис (Франция) получил девятый номер посева и был перемещён по сетке.

Теперь Медведеву во втором круге достанется победитель пары Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) – Q/LL.

Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 1 по 6 августа. Призовой фонд турнира составил $ 822 110. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.