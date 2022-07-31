У Даниила Медведева поменялся соперник на турнире в Лос-Кабосе

У российского теннисиста, первой ракетки мира Даниила Медведева, поменялся соперник на хардовом турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
Медведев пропускает первый круг, а во втором должен был встретиться с победителем матча Кентен Алис (Франция) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC).
Стало известно, что итальянский теннисист Фабио Фоньини принял решение сняться с турнира, поэтому прошёл допосев. По этой причине потенциальный соперник Медведева по второму кругу Кентен Алис (Франция) получил девятый номер посева и был перемещён по сетке.
Теперь Медведеву во втором круге достанется победитель пары Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) – Q/LL.
Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 1 по 6 августа. Призовой фонд турнира составил $ 822 110. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
- 31 июля 2022
-
21:09
-
20:56
-
20:27
-
19:06
-
18:37
-
17:54
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:52
-
16:21
-
15:19
-
15:03
-
13:39
-
12:18
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
-
14:12
-
13:54