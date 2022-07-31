Дмитрий Турсунов не будет работать с Эммой Радукану на турнире в Торонто

Российский тренер Дмитрий Турсунов не будет работать с британской теннисисткой Эммой Радукану на хардовом турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

Теннисистка сообщила, что сотрудничество Радукану и Турсунова носило пробный характер и у тренера уже есть обязательства перед другим игроком на турнире в Торонто. Слова Радукану передаёт журналист Бен Ротенберг.

Раннее сообщалось, что Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа.

Напомним, с августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.