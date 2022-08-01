Янник Синнер прокомментировал триумф на турнире в Умаге

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия) с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно, я очень счастлив. У меня был трудный год, было несколько неудачных моментов, но мы каждый раз работали, чтобы я стал лучше как игрок и как человек. Так что я очень рад наконец-то поднять трофей в этом году, но знаю, что мне ещё многое нужно улучшить… Всё дело в процессе», – приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Синнер одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. По пути к триумфу Синнер обыграл итальянца Франко Агаменоне, испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Хауме Мунара.

Призовой фонд турнира составил € 534 555.