Янник Синнер прокомментировал триумф на турнире в Умаге
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия) с испанцем Карлосом Алькарасом.
«Конечно, я очень счастлив. У меня был трудный год, было несколько неудачных моментов, но мы каждый раз работали, чтобы я стал лучше как игрок и как человек. Так что я очень рад наконец-то поднять трофей в этом году, но знаю, что мне ещё многое нужно улучшить… Всё дело в процессе», – приводит слова Синнера пресс-служба ATP.
Синнер одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. По пути к триумфу Синнер обыграл итальянца Франко Агаменоне, испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Хауме Мунара.
Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Комментарии
- 1 августа 2022
-
00:27
- 31 июля 2022
-
23:46
-
21:09
-
20:56
-
20:27
-
19:06
-
18:37
-
17:54
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:52
-
16:21
-
15:19
-
15:03
-
13:39
-
12:18
-
11:55
-
11:31
-
10:59
-
10:39
-
09:48
-
09:33
-
00:44
-
00:30
- 30 июля 2022
-
23:24
-
22:31
-
22:07
-
19:26
-
17:53
-
17:42
-
16:26
-
15:27
-
15:05
-
14:43
Партнерский контент