Потапова поднялась на 11 строчек рейтинга WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, дошедшая до финала одиночного турнира и выигравшая парный турнир с Яной Сизиковой в Праге отыграла сразу 11 мест и стала 48-й.
Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек. Дарья Касаткина идёт двенадцатой, Вероника Кудерметова — девятнадцатой, Екатерина Александрова — двадцать восьмой.
Обновлённый рейтинг WTA. 1 августа
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8 396 очков;
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 476.
3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 190.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4 030.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4 010.
6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 267.
7 (7). Джессика Пегула (США) — 3 087.
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2 886.
9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 2 743.
10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2 717.
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2 635...
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090...
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1 691...
48 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 1 136...
60 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 1 000…
Ольга Бузова сыграла в теннис.
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