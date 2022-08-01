Потапова поднялась на 11 строчек рейтинга WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, дошедшая до финала одиночного турнира и выигравшая парный турнир с Яной Сизиковой в Праге отыграла сразу 11 мест и стала 48-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек. Дарья Касаткина идёт двенадцатой, Вероника Кудерметова — девятнадцатой, Екатерина Александрова — двадцать восьмой.

Обновлённый рейтинг WTA. 1 августа



1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8 396 очков;

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 476.

3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4 190.

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4 030.

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4 010.

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 267.

7 (7). Джессика Пегула (США) — 3 087.

8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2 886.

9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 2 743.

10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2 717.

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2 635...

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 090...

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1 691...

48 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 1 136...

60 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 1 000…

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