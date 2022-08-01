Карен Хачанов поднялся на четыре места в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Карен Хачанов, который в предыдущей версии рейтинга занимал 27-е место, поднялся на четыре строчки и стал 23-м.
Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий второе место, приблизился к соотечественнику Рафаэлю Надалю, возглавляющему рейтинг. В предыдущей версии Чемпионской гонки разрыв между Надалем и Алькарасом составлял 1500 очков, теперь он сократился до 1350 очков. Даниил Медведев и Андрей Рублёв остались шестым и седьмым соответственно.
Чемпионская гонка ATP. 1 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 4270.
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 4010.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3315.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2415.
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2385.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2060.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970…
23 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1080…
46 (46). Аслан Карацев (Россия) — 670.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
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