Анастасия Потапова опубликовала пост после разгромного поражения в финале в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как дошла до финала турнира в Праге (Чехия). В финале турнира она проиграла чешке Мари Боузковой с разгромным счётом 0:6, 3:6. Также Потапова завоевала титул в парном разряде. В финале Анастасия в паре с соотечественницей Яной Сизиковой обыграла россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову со счётом 6:3, 6:4.

«Одиночный разряд — серебро, парный — золото. Потрясающее окончание недели. Спасибо, Яна, что поддержала меня… Люблю тебя», — написала Потапова.

Фото: из личного архива анастасии потаповой

Фото: из личного архива анастасии потаповой

Напомним, после выхода в финал в Праге Потапова поднялась на 11 строчек в рейтинге WTA и отыграла восемь мест в Чемпионской гонке WTA.

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