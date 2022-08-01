Виктория Азаренко показала яркое фото в день рождения

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которой вчера, 31 июля, исполнилось 33 года, выложила яркое фото.

«33… Спасибо всем за поздравления с днём рождения», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива виктории азаренко

Напомним, Виктория Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.

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