Виктория Азаренко показала яркое фото в день рождения
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которой вчера, 31 июля, исполнилось 33 года, выложила яркое фото.
«33… Спасибо всем за поздравления с днём рождения», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива виктории азаренко
Напомним, Виктория Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.
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