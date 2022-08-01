Энди Маррей высказался о ситуации на Украине

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей поделился мнением о ситуации на Украине.

«То, что происходит на Украине, ужасно. Вы никогда не сможете поставить себя на их место. Я понимаю это. Но это должно быть абсолютно ужасно, душераздирающе и страшно.

Нельзя просто так забыть об этом. Всё это продолжается. Важно, чтобы средства массовой информации продолжали освещать это. Продолжайте говорить об этом», — приводит слова Маррея издание Washington Post.

Напомним, Энди Маррей дважды выигрывал Уимблдонский теннисный турнир: в 2013 и 2016 годах. В 2012 году британец победил на Открытом чемпионате США.

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