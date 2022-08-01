Кирьос и Коккинакис — победители турнира в Атланте в парном разряде

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис стали победителями турнира в Атланте (США) в парном разряде, обыграв в финале своих соотечественников Джона Пирса и Джейсона Кублера.

Кирьос и Коккинакис одержали победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Пирса и Кублера пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх. Кирьос и Коккинакис 15 раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из четырёх возможных.

По пути к триумфу австралийцы обыграли Эдуарда Роже-Васслена (Франция) / Николя Маю (Франция), Гонсало Эскобара (Эквадор) / Хантера Риза (США), Раджива Рама (США) / Джека Сока.