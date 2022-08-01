Даниил Медведев высказался о борьбе за лидерство в рейтинге и дал прогноз на итог сезона

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о борьбе за первое место в рейтинге ATP. По словам Медведева, по итогам года первое место, скорее всего, заберёт Рафаэлю Надаль, если только сам Даниил не начнёт выигрывать каждый турнир.
«Конечно, я немного слежу [за борьбой за первое место]. Многое зависит от момента. Я понимаю, что к концу сезона первым номером, вероятно, станет Рафа, если только я не стану пытаться выиграть каждый турнир. В то же время я в состоянии довольно долго удерживать первое место, если хорошо сыграю здесь (на хардовых турнирах в Северной Америке. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В конце августа — начале сентября Даниилу Медведеву предстоит защищать 2000 очков за титул на US Open 2021 года.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
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