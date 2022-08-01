Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сан-Хосе из-за травмы

Испанская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США) из-за травмы мышц живота.
После того, как испанка снялась с турнира произошёл допосев, в связи с этим её место в посеве заняла россиянка Вероника Кудамертова. Россиянка в первом круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Другие интересные матчи первого круга Сан-Хосе:
Дарья Касаткина (Россия, 7) – Елена Рыбакина (Казахстан) ;
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Кэйти Бултер (Великобритания, WC);
Наоми Осака (Япония) – Чжэн Циньвэнь (Китай).
Турнир стартует сегодня, 1 июля, а завершится 7 августа. Призовой фонд турнира составил $ 757 900. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финале прошлого розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.
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