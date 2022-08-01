Янник Синнер написал пост после волевой победы над Карлосом Алькарасом в финале в Умаге

10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как победил четвёртого номера рейтинга WTA испанца Карлоса Алькараса в финале грунтового турнира в Умаге (Хорватия). Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, одержав волевую победу.

«Так рад завоевать трофей на этой неделе. Всегда усердно тружусь, чтобы стать лучше. Продолжаем в том же духе», — написал Янник, прикрепив текст к своей фотографии с трофеем.

Фото: из личного архива янника синнера

Отметим, что для Алькараса это второй проигранный финал кряду. Неделю назад, 24 июля, он уступил итальянцу Лоренцо Музетти в финале турнира в Гамбурге.

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