Синнер — Алькарасу: ты уже показал удивительные вещи в этом году. Желаю всего наилучшего
Поделиться
10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после их финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).
«Карлос, ты совершенствуешься каждую неделю, каждый турнир, в котором ты играешь. Вы уже показали удивительные вещи в этом году, и я уверен, что вы также будете играть на отличном уровне на Открытом чемпионате США. Желаю тебе всего наилучшего», – приводит слова Синнера Sportskeeda.
Синнер одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. По пути к триумфу Синнер обыграл итальянца Франко Агаменоне, испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Хауме Мунара.
Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Комментарии
- 1 августа 2022
-
13:41
-
13:39
-
12:52
-
12:17
-
11:39
-
10:40
-
09:59
-
09:26
-
09:13
-
09:07
-
09:01
-
08:24
-
08:11
-
07:42
-
07:38
-
07:23
-
06:24
-
00:27
- 31 июля 2022
-
23:46
-
21:09
-
20:56
-
20:27
-
19:06
-
18:37
-
17:54
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:52
-
16:21
-
15:19
-
15:03
-
13:39
-
12:18
-
11:55
Партнерский контент