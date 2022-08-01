Синнер — Алькарасу: ты уже показал удивительные вещи в этом году. Желаю всего наилучшего

10-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер обратился к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после их финального матча грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия).

«Карлос, ты совершенствуешься каждую неделю, каждый турнир, в котором ты играешь. Вы уже показали удивительные вещи в этом году, и я уверен, что вы также будете играть на отличном уровне на Открытом чемпионате США. Желаю тебе всего наилучшего», – приводит слова Синнера Sportskeeda.

Синнер одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. По пути к триумфу Синнер обыграл итальянца Франко Агаменоне, испанцев Роберто Карбальес-Баэну и Хауме Мунара.

Призовой фонд турнира составил € 534 555.