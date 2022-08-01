Тейлор Фритц рассказал о своём участии в готовящемся сериале от Netflix о теннисном туре

13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц рассказал о своём участии в готовящемся сериале от стримингового сервиса Netflix о теннисном сезоне 2022 года.
«Я просто пытался быть самим собой, потому что думаю, что в конце концов это будет лучше всего. Я просто действительно не хочу быть роботом. Устал от таких вещей, особенно в теннисе», — приводит слова Фритца Sportskeeda.
Напомним, что недавно глава АТР Андреа Гауденци предположил, когда популярнейший стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал о закулисье теннисного сезона — 2022. О запуске производства стало известно в начале 2022 года.
Сериалом занимается компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером работает Джеймс Гэй-Рис, стоящий за сериалом «Formula 1. Драйв выживания». Съёмки начались с Открытого чемпионата Австралии – 2022.
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