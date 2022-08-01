Чесноков рассказал, в чём нужно прибавить Потаповой, чтобы войти, в двадцатку рейтинга WTA

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, в чём нужно прибавить российской теннисистке Анастасии Потаповой, чтобы войти, в двадцатку рейтинга WTA.

«Потапова поймала уверенность. Её тренирует Игорь Андреев. Думаю, что очень важно иметь тренера, который даст уверенность. С хорошим тренером будет результат. Я смотрел матчи: там есть много нюансов на тему работы и улучшения игры. Игорь Андреев — игрок ATP: очень долго играл на ATP туре. Он может подсказать, чтобы Анастасия поняла.



У неё ошибки есть не только по технике. Именно позиционные вещи: когда-то нужно выйти к сетке. Выходы к сетке — это вообще не Потапова. Иногда необходимо это делать, чтобы как-то разнообразить свою игру. Она — молодец. Но это были достаточно маленькие турниры. То, что она там здоров сыграла — это большой плюс для неё.



Если брать Потапову, чтобы она вошла в двадцатку, то ещё очень много работы. Мы все за неё рады всё равно. Хотелось бы, что она больших турнирах показала класс. Она может в отдельных матчах обыграть хороших игроков. Однако хотелось бы, чтобы это было регулярно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.