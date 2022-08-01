Карлос Алькарас обратился к Яннику Синнеру после поражения в финале турнира в Умаге

Четвёртая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 10-му номеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Вчера, 31 июля, Алькарас проиграл Синнеру в финале турнира в Умаге (Хорватия). Итальянец обыграл испанца со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, одержав волевую победу.
«Не тот результат, которого мы хотели. Но неделя в Умаге прошла хорошо!
Янник, поздравляю с титулом и с турниром! Время подумать о США», — написал Алькарас в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографиям с турнира.
Фото: из соцсетей карлоса алькараса
Фото: из соцсетей карлоса алькараса
Отметим, что для Алькараса это второй проигранный финал кряду. Неделю назад, 24 июля, он уступил итальянцу Лоренцо Музетти в финале турнира в Гамбурге. До того Карлос победил во всех пяти финалах, в которых принимал участие.
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