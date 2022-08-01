Серена Уильямс тренируется в Вашингтоне с сестрой Винус. Видео

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс прилетела в Вашингтон (США), где сегодня, 1 августа, стартует турнир категории WTA-250.

В нём примет участие семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс. Серена же в отличие от сестры на турнир не заявлена. В первом раунде Винус (WC) сразится с представительницей Канады Ребеккой Марино (Q).

Организаторы соревнований опубликовали видео, на котором сёстры Уильямс проводят совместную тренировку.

40-летняя Серена планирует принять участие в турнирах категории WTA-1000 в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), которые пройдут в преддверии US Open – 2022.