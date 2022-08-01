«Братишка, давай продолжать в том же духе». Кирьос — Коккинакису после титула в Атланте

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал пост о завоевании титула на турнире категории ATP-250 в Атланте (США) в парном разряде. Кирьос выступал вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом.

Отметим, что Кирьос снялся с турнира в Атланте в одиночном разряде, сославшись на физическую неготовность.

«Ещё один», — подписал Кирьос снимок с награждения, добавив эмодзи «выдыхаем» и «жара».

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

«Мой братишка, давай продолжать в том же духе», — также обратился Кирьос к Коккинакису.

Напомним, в начале года Кирьос и Коккинакис сенсационно выиграли Открытый чемпионат Австралии – 2022 в парном разряде.

27-летний Кирьос – чемпион шести турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.