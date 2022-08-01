«Когда всё можно». Елена Веснина опубликовала пост о праздновании дня рождения

Российская теннисистка и трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которой сегодня исполнилось 36 лет, поделилась яркими фотографиями.
«Мне очень нравится мой возраст, когда уже можно… Ещё можно… И всё можно. Возраст — это всего лишь цифра. Спасибо всем за поздравления с днём рождения», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива Елены Весниной
Фото: из личного архива Елены Весниной
Фото: из личного архива Елены Весниной
Отметим, официально профессиональную карьеру Елена не завершила, оставила за собой возможность играть в турнирах. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублёв.
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