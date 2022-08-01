Иванишевич: Джокович c 9 лет повторял, что хочет выиграть 30 турниров «Большого шлема»

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал о желании своего подопечного выиграть 30 турниров «Большого шлема».

«Я впервые говорил с Джоковичем, когда ему было девять лет. Работать вместе мы начали, когда ему исполнилось 13. Уже 18 лет мы сотрудничаем друг с другом — это большой период. Он каждый раз повторял, что хочет выиграть 30 «Больших шлемов». Он будет играть ещё пять лет, и у него будет шанс достичь этого. Если всё сложится именно так, то это даст ему преимущество над Надалем.

Ещё до того, как я начал снова работать с Новаком, я сказал, что у него и у Рафы будет больше «Шлемов», чем у Федерера. Если они здоровы, их ничего не остановит. Думаю, они продолжат побеждать», — приводит слова Иванишевича Tennishead со ссылкой на Hina.