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Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-250 в Вашингтоне

Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-250 в Вашингтоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).

В стартовом матче Халеп (3) обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ (Q) со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бушкэ ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Анна Калинская (Россия) – Мэдисон Бренгл (США).

Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.

Вашингтон (ж). 1-й круг
01 августа 2022, понедельник. 19:10 МСК
Симона Халеп
16
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Кристина Бушкэ
123
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Комментарии
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