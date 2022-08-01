Симона Халеп вышла во второй круг турнира WTA-250 в Вашингтоне
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Вашингтоне (США).
В стартовом матче Халеп (3) обыграла представительницу Испании Кристину Бушкэ (Q) со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Халеп четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Бушкэ ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Анна Калинская (Россия) – Мэдисон Бренгл (США).
Призовой фонд женских соревнований в Вашингтоне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является американка Джессика Пегула.
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