Новак Джокович показал свой прогресс в занятиях по капоэйре. Видео

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал в социальных сетях новое видео с занятий по капоэйре (бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры и сопровождающееся музыкой).

Джокович увлёкся капоэйрой после победы на Уимблдоне-2022. В финале серб одолел австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Несмотря на победу, Новак упал на седьмую строчку рейтинга ATP (сейчас поднялся на шестую), так как Уимблдонский турнир лишили очков из-за отстранения россиян и белорусов.

На данный момент неизвестно, сыграет ли Джокович на US Open – 2022 и других турнирах американской серии. Правительство США не допускает в страну людей без вакцинации от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что делать прививку от ковида не собирается. На Открытом чемпионате США сербу нужно защищать очки за финал 2021 года, который он проиграл россиянину Даниилу Медведеву.