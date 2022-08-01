Кирьос — о капоэйре Джоковича: если это нужно для побед на «Шлемах», у меня проблемы

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос забавно отреагировал на новое увлечение 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. В последнее время Джокович часто публикует видео с уроков по капоэйре (бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры и сопровождающееся музыкой).

«Если ты скажешь мне, что это то, что нужно, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема», тогда у меня проблемы», — написал Кирьос в комментариях к одному из постов Джоковича, добавив эмодзи «смех до слёз».

Ранее Кирьос и Джокович встретились в финале Уимблдона-2022. Новак одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для серба этот титул стал в общей сложности седьмым на травяном мэйджоре и четвёртым подряд.