Кирьос — о капоэйре Джоковича: если это нужно для побед на «Шлемах», у меня проблемы

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос забавно отреагировал на новое увлечение 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. В последнее время Джокович часто публикует видео с уроков по капоэйре (бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры и сопровождающееся музыкой).
«Если ты скажешь мне, что это то, что нужно, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема», тогда у меня проблемы», — написал Кирьос в комментариях к одному из постов Джоковича, добавив эмодзи «смех до слёз».
Ранее Кирьос и Джокович встретились в финале Уимблдона-2022. Новак одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для серба этот титул стал в общей сложности седьмым на травяном мэйджоре и четвёртым подряд.
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