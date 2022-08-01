«Любовь витает в воздухе». Свитолина и Монфис опубликовали милые совместные снимки

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг, бывший шестой номер рейтинга француз Гаэль Монфис посетили свадьбу друзей, которая прошла в Сен-Тропе (Франция).

«Любовь витает в воздухе», — подписали снимки с мероприятия Свитолина и Монфис, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Фото: из личного архива Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Фото: из личного архива Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и Монфис ждут дочку, они впервые станут родителями. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Об отношениях Элины и Гаэля общественности впервые стало известно в январе 2019 года.