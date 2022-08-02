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Маррей сенсационно уступил 115-й ракетке мира, который станет соперником Карацева

Маррей сенсационно уступил 115-й ракетке мира, который станет соперником Карацева
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 35-летний британец Энди Маррей (50-е место в рейтинге ATP) и 23-летний представитель Швеции Микаэль Имер (115-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Имера в трёх сетах – 7:6 (10:8), 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты.

На счету шведского теннисиста пять подач навылет, шесть двойных ошибок и 2 из 7 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У Маррея – семь эйсов, пять двойных ошибок и 3 из 9 (33%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперником Имера станет 28-летний российский теннисист Аслан Карацев (36-й номер рейтинга ATP).

Вашингтон (м). 1-й круг
01 августа 2022, понедельник. 23:35 МСК
Энди Маррей
50
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 1
7 10 		4 6
         
Микаэль Имер
115
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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