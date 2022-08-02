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Самсонова обыграла 30-ю ракетку мира Мертенс на турнире в Вашингтоне

Самсонова обыграла 30-ю ракетку мира Мертенс на турнире в Вашингтоне
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга турнира WTA-250, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (60-е место в рейтинге WTA) и 26-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (30-е место в рейтинге).

Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

На счету российской теннисистки четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). У Мертенс – два эйса, 11 двойных ошибок и два удачных брейк-пойнта из 12 (17%).

В следующем круге соперницей Самсоновой станет победительница пары Айла Томлянович – Слоан Стивенс.

Вашингтон (ж). 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 03:20 МСК
Элисе Мертенс
30
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Людмила Самсонова
60
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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