Самсонова обыграла 30-ю ракетку мира Мертенс на турнире в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) на стадионе «Теннисный центр им. Уильяма Фитцджеральда» состоялся матч первого круга турнира WTA-250, в котором сошлись 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (60-е место в рейтинге WTA) и 26-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (30-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Самсоновой в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.



На счету российской теннисистки четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). У Мертенс – два эйса, 11 двойных ошибок и два удачных брейк-пойнта из 12 (17%).



В следующем круге соперницей Самсоновой станет победительница пары Айла Томлянович – Слоан Стивенс.