Дарья Касаткина обыграла Елену Рыбакину на турнире в Сан-Хосе
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч первого круга одноимённого турнира, в котором сошлись 25-летняя россиянка Дарья Касаткина (12-е место в рейтинге WTA) и 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина (23-е место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Касаткиной в трёх сетах – 1:6, 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час и 41 минуту.
На счету российской теннисистки нет подач навыле, пять двойных ошибок и 5 из 8 (63%) реализованных брейк-пойнтов. У Рыбакиной – четыре эйса, три двойные ошибки и 3 из 8 (38%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Касаткиной станет американка Тйэлор Таунсенд (316-й номер рейтинга).
Сан-Хосе. 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 05:10 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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23
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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