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Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Лос-Кабосе

Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Лос-Кабосе
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Стало известно, с кем первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет свой первый матч на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Во втором круге Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, сразится с австралийцем Ринки Хидзикатой, занимающим 224-е место в рейтинге ATP. В первом круге Хидзиката обыграл 1545-ю ракетку мира мексиканца Родриго Пачеко Мендеса. Австралиец выиграл первый сет со счётом 6:3, а во второй партии мексиканец отказался от продолжения борьбы при счёте 4:0 в пользу соперника.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Хидзиката исполнил восемь эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал все четыре брейк-пойнта. У его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из двух.

Турнирная сетка
Лос-Кабос. 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 05:25 МСК
Ринки Хидзиката
224
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4  
3 		0  
         
Родриго Пачеко Мендес
1545
Мексика
Родриго Пачеко Мендес
Р. Пачеко Мендес
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