Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Лос-Кабосе

Стало известно, с кем первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет свой первый матч на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Во втором круге Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, сразится с австралийцем Ринки Хидзикатой, занимающим 224-е место в рейтинге ATP. В первом круге Хидзиката обыграл 1545-ю ракетку мира мексиканца Родриго Пачеко Мендеса. Австралиец выиграл первый сет со счётом 6:3, а во второй партии мексиканец отказался от продолжения борьбы при счёте 4:0 в пользу соперника.
Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Хидзиката исполнил восемь эйсов, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал все четыре брейк-пойнта. У его соперника ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из двух.
- 2 августа 2022
-
08:30
-
08:12
-
07:47
-
07:31
-
06:55
-
05:37
-
02:32
-
01:02
- 1 августа 2022
-
23:25
-
22:19
-
22:06
-
21:29
-
20:31
-
20:24
-
19:21
-
18:46
-
18:26
-
15:12
-
15:06
-
14:36
-
14:17
-
13:41
-
13:39
-
12:52
-
12:17
-
11:39
-
10:40
-
09:59
-
09:26
-
09:13
-
09:07
-
09:01
-
08:24
-
08:11
-
07:42