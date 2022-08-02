Дарья Касаткина прокомментировала волевую победу над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга на турнире в Сан-Хосе, в котором её соперницей была победительница Уимблдона 2022 года, 23-й номер рейтинга WTA Елена Рыбакина (Казахстан). Напомним, Касаткина проиграла первый сет (1:6), но выиграла следующие две партии (6:2, 6:0).

«В первую очередь я старалась быть более стабильной, поскольку Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема», она одна из самых агрессивных теннисисток. Лучшее, что я могла сделать, — заставить её промахиваться.

Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Очень важный гейм был при счёте 2:1 на её подаче. Я сделала брейк, и после этого всё пошло как надо», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

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