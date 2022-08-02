Дарья Касаткина прокомментировала волевую победу над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга на турнире в Сан-Хосе, в котором её соперницей была победительница Уимблдона 2022 года, 23-й номер рейтинга WTA Елена Рыбакина (Казахстан). Напомним, Касаткина проиграла первый сет (1:6), но выиграла следующие две партии (6:2, 6:0).
«В первую очередь я старалась быть более стабильной, поскольку Елена — невероятный игрок. Она только что выиграла турнир «Большого шлема», она одна из самых агрессивных теннисисток. Лучшее, что я могла сделать, — заставить её промахиваться.
Во втором сете мне удалось переломить ход матча. Очень важный гейм был при счёте 2:1 на её подаче. Я сделала брейк, и после этого всё пошло как надо», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.
Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:
- 2 августа 2022
-
08:30
-
08:12
-
07:47
-
07:31
-
06:55
-
05:37
-
02:32
-
01:02
- 1 августа 2022
-
23:25
-
22:19
-
22:06
-
21:29
-
20:31
-
20:24
-
19:21
-
18:46
-
18:26
-
15:12
-
15:06
-
14:36
-
14:17
-
13:41
-
13:39
-
12:52
-
12:17
-
11:39
-
10:40
-
09:59
-
09:26
-
09:13
-
09:07
-
09:01
-
08:24
-
08:11
-
07:42