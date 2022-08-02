Елена Рыбакина назвала причину поражения от Дарьи Касаткиной в первом круге в Сан-Хосе

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина объяснила, почему, по её мнению, проиграла россиянке Дарье Касаткиной в матче первого круга хардового турнира в Сан-Хосе. Напомним, Касаткина проиграла первый сет (1:6), но выиграла следующие две партии (6:2, 6:0).
По словам Рыбакиной, она потеряла концентрацию, после того как изменились условия на корте.
«Я хорошо играла в первом сете, а затем условия немного изменились, и, думаю, физически я полностью потеряла концентрацию в конце. Сегодня для меня был очень тяжёлый матч.
Конечно, у меня была тяжёлая неделя после Уимблдона. Было много дел, я много путешествовала. Конечно, это было непросто. У меня не было достаточно времени, чтобы подготовиться к хардовому сезону», — приводит её слова пресс-служба WTA.
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