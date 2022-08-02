Эмма Радукану проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде
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Британка Эмма Радукану в паре с датчанкой Кларой Таусон проиграла в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) паре Люция Градецка (Чехия) / Моника Никулеску (Румыния).
Градецка и Никулеску одержали победу со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Радукану и Тоусон ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10. Градецка и Никулеску дважды подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге Градецка и Никулеску встретятся с Макенной Джонс (США) / Слоан Стивенс (США).
Эмма Радукану встретится в первом круге этого турнира в одиночном разряде с американкой Луизой Чирико.
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