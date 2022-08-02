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Бенуа Пэр одержал первую победу за три месяца

Бенуа Пэр одержал первую победу за три месяца
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Французский теннисист Бенуа Пэр прошёл во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), обыграв немца Петера Гоёвчика.

Пэр одержал победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Гоёвчика один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт при одном заработанном. Пэр 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге француз встретится с датчанином Хольгером Руне, который имеет серию из семи поражений. Матч состоится 3 августа.

Призовой фонд турнира составил $ 1 953 285. Турнир начался 1 августа, а завершится 7 августа. Действующим победителем соревнований является американец Маккензи Макдональд.

Вашингтон (м). 1-й круг
02 августа 2022, вторник. 02:50 МСК
Петер Гоёвчик
110
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Бенуа Пэр
112
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
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