Карлос Алькарас показал новую стрижку. Фото

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал свою новую причёску. Он коротко постригся.
Фото: из личного архива карлоса алькараса
Напомним, вчера, 1 августа, 19-летний Карлос Алькарас впервые поднялся на четвёртое место в рейтинге ATP. Это произошло после того, как он дошёл до финала турнира в Умаге (Хорватия), где проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Впереди Алькараса только три теннисиста: победитель US Open 2021 года россиянин Даниил Медведев, финалист Открытого чемпионата США 2020 года немец Александр Зверев и 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль.
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