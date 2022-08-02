Тренер Джоковича Горан Иванишевич высказался о возможном пропуске Новаком US Open

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, прокомментировал то, что его подопечный, не желающий прививаться, может пропустить Открытый чемпионат США. В настоящее время иностранцы, не привившиеся от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

«Надежда есть всегда. Новак сделает всё, чтобы быть там, — возможно, с особой визой. Но осталось лишь две недели. Лично у меня нет надежды, что Байден изменит правила до начала турнира.

Как по мне, это нонсенс: если ты привит и с положительным тестом, ты можешь въехать в США, а если непривит и с отрицательным — не можешь. В спорте слишком много политики», — приводит слова Иванишевича La Repubblica.

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