Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал молодого теннисиста, который ему нравится

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, заявил, что ему нравится 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий 10-е место в рейтинге ATP.
«Я большой поклонник Синнера с его детских лет. Он скромный, у него огромный талант, и он прекрасно прогрессирует. За ним будущее тенниса, и он в состоянии выиграть любой турнир «Большого шлема». Даже против Ноле в Лондоне (четвертьфинал Уимблдона в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»): он сыграл необыкновенно в первых двух сетах, но допустил ошибку, сдавшись и отступив в третьем», — приводит слова Иванишевича La Repubblica.
Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:
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